Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура
Киев • УНН
Российский удар по строительному гипермаркету в Харькове авиационным боеприпасом вызвал масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 2 человека и более 35 получили ранения, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.
Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове не КАБом, как сообщалось ранее, а авиационным боеприпасом УМБП Д-30. В результате взрыва произошел сильный пожар - загорелись лакокрасочные изделия, загорелась древесина, загорелась бшивка, товары. К сожалению, количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает УНН.
Было попадание авиационным боеприпасом УМБП Д-30 по ТЦ на Салтовке. Вследствие взрыва произошел сильный пожар - загорелись лакокрасочные изделия, загорелась древесина, загорелась бшивка, товары. Возник сильный едкий дым, который окутал весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться. От самого взрыва есть пострадавшие и погибшие, и еще именно пожар усилил последствия, и мы готовимся к очень серьезным последствиям
По его словам, работники ГСЧС вытащили из ТЦ два тела, из которых - один сотрудник торгового центра, который погиб от удушения, а не от обломков ракеты.
Напомним
В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.
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