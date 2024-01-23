Атака рф на Харьков: в МВД показали видео спасения человека из-под завалов многоэтажки

В Харькове после утреннего ракетного удара рф из-под завалов спасены 27 человек. Глава МВД Игорь Клименко показал видео спасения человека из-под руин харьковской многоэтажки, пишет УНН.

Героическая работа спасателей. На видео - момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки сегодняшним утром. Всего в Харькове из обстрелянных россией домов спасены 27 человек - подписал видео Клименко.

В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения.

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