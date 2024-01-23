Атака рф на Харків: у МВС показали відео порятунку людини з-під завалів багатоповерхівки
Київ • УНН
Після ранкового ракетного удару рф по Харкову з-під завалів врятовано 27 людей.
У Харкові після ранкового ракетного удару рф з-під завалів врятовано 27 людей. Голова МВС Ігор Клименко показав відео порятунку людини з-під руїн харківської багатоповерхівки, пише УНН.
Героїчна робота рятувальників. На відео - момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки сьогоднішнього ранку. Всього в Харкові з обстріляних росією будинків врятовано 27 осіб
У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення.
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