Вражеская атака на Харьков унесла жизни уже двух человек, известно о 6 раненых

АсМАП заявила о задержании и мобилизации водителей грузовиков: в ТЦК отреагировали

В Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, что водители грузовиков также подлежат мобилизации, как и другие граждане, но их документы не всегда тщательно проверяют на блокпостах, поэтому их могут попросить явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.