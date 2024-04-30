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Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

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29 березня, 10:47 • 144427 перегляди

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28 березня, 18:00 • 130057 перегляди

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Ворожа атака на Харків забрала життя вже двох людей, відомо про 6 поранених

Ворожа атака на Харків забрала життя вже двох людей, відомо про 6 поранених

Київ • УНН

 • 24336 перегляди

Двоє людей загинули і шестеро отримали поранення в результаті ударів рф по Харкову, Україна.

У результаті атаки рф на Харків відомо вже про двох загиблих і 6 поранених людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення

- написав Синєгубов у Telegram.

росіяни вдарили по двох районах Харкова: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, удари біля паркової зони30.04.24, 10:25 • 20364 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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