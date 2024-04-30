Ворожа атака на Харків забрала життя вже двох людей, відомо про 6 поранених
Київ • УНН
Двоє людей загинули і шестеро отримали поранення в результаті ударів рф по Харкову, Україна.
У результаті атаки рф на Харків відомо вже про двох загиблих і 6 поранених людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення
росіяни вдарили по двох районах Харкова: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, удари біля паркової зони30.04.24, 10:25 • 20364 перегляди