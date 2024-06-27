В результате удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до пяти. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Пострадали пять человек - полиция документирует последствия обстрелов Киевского района Харькова. 39-летний мужчина в момент удара находился в доме. У него осколочные ранения и минно-взрывные травмы. У 59-летней женщины острая реакция на стресс. Вражеский боеприпас ФАБ-500 попал в ее дом и не разорвался. Взрывные ранения также получил 74-летний мужчина. В момент взрыва он находился в гараже. У 21-летней женщины, которая находилась дома во время вражеского обстрела, острая реакция на стресс. 29-летняя женщина получила осколочные ранения - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители оказывают помощь пострадавшим.

Напомним

В Харькове сегодня, 27 июня, российские войска ударили по одному из корпусов высшего учебного заведения.

Удар был нанесен ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. В прокуратуре Харьковской области показали видео последствий обстрела Киевского района города Харькова.