Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до п’яти
Київ • УНН
Удар було нанесено ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. У прокуратурі Харківської області показали вже відео наслідків обстрілу Київського району міста Харкова.
Внаслідок удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до п’яти. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Постраждали п’ятеро людей - поліція документує наслідки обстрілів Київського району Харкова. 39-річний чоловік в момент удару перебував у будинку. У нього уламкові поранення та мінно-вибухові травми. У 59-річної жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАБ-500 влучив в її оселю і не розірвався. Вибухові поранення також отримав 74-річний чоловік. В момент вибуху він перебував в гаражі. У 21-річної жінки, яка знаходилася вдома під час ворожого обстрілу, гостра реакція на стрес. 29-річна жінка отримала уламкові поранення
Зазначається, що правоохоронці надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо
У Харкові сьогодні, 27 червня, російські війська вдарили по одному з корпусів вищого навчального закладу.
Удар було нанесено ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. У прокуратурі Харківської області показали відео наслідків обстрілу Київського району міста Харкова.