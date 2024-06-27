Ворог вперше застосував по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції
Київ • УНН
Російські війська вперше застосували потужну бомбу ФАБ-500 з модулем планування та корекції у Харкові, в результаті чого 4 людини отримали поранення та 2 - гострі стресові реакції, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури.
Окупанти вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Про це повідомив Суспільне Харків керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.
Видання відзначає, що ФАБ-500 вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків.
За його словами, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 кілометрів.
Нагадаємо
Внаслідок удару російських військ по Харкову постраждали 4 людини, 2 людини отримали гострі реакції на стрес.