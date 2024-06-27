Киев • УНН
Российские войска впервые применили мощную бомбу ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции в Харькове, в результате чего 4 человека получили ранения и 2 - острые стрессовые реакции, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры.
Оккупанты впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Об этом сообщил Суспільне Харків руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.
Издание отмечает, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые использовали ранее, которыми ежедневно бомбардируют Харьков.
По его словам, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до места попадания - 65 километров.
Напомним
В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека, 2 человека получили острые реакции на стресс.