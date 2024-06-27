Оккупанты впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Об этом сообщил Суспільне Харків руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.

Издание отмечает, что ФАБ-500 вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые использовали ранее, которыми ежедневно бомбардируют Харьков.

По его словам, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до места попадания - 65 километров.

Напомним

В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека, 2 человека получили острые реакции на стресс.