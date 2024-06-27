Атака рф на Харків: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок удару російських військ по Харкову постраждали 4 людини, 2 людини отримали гострі реакції на стрес.
Внаслідок удару російських військ по Харкову постраждали 4 людини, 2 людини отримали гострі реакції на стрес, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще двоє людей отримали гострі реакції на стрес
У Харкові уточнили про атаку рф: є пошкодження приватного будинку та гуртожитку27.06.24, 16:26 • 17017 переглядiв