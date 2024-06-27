Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека, 2 человека получили острые реакции на стресс.
В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека, 2 человека получили острые реакции на стресс, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Количество пострадавших возросло до четырех. Еще два человека получили острые реакции на стресс
В Харькове уточнили об атаке рф: есть повреждения частного дома и общежития27 июня 2024, 13:26 • 9268 просмотров
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