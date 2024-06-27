Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Есть опасения, что даже осенью киевляне не смогут использовать синюю ветку метрополитена - Витренко час назад • 7257 просмотра

В Киеве и области разоблачили более 300 нелегальных мигрантов: почти сотню из них депортируют 3 часа назад • 15539 просмотра

Похитили киевлянина и требовали у него 50 тыс. долларов: будут судить двух мужчин 3 часа назад • 15639 просмотра

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