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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Атака рф на Харьков: количество пострадавших возросло до четырех

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 14:09  •  2794 просмотра

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В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека, 2 человека получили острые реакции на стресс.

В результате удара российских войск по Харькову пострадали 4 человека, 2 человека получили острые реакции на стресс, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до четырех. Еще два человека получили острые реакции на стресс

- указал Синегубов в Telegram.

В Харькове уточнили об атаке рф: есть повреждения частного дома и общежития27 июня 2024, 13:26 • 9268 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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