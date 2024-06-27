По предварительной информации, в Харькове зафиксирован вражеский удар в Киевском районе, поврежден частный дом и общежитие одного из высших учебных заведений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Предварительно: зафиксирован вражеский удар в Киевском районе Харькова. Есть информация о повреждении частного дома. Обследование мест попаданий продолжается - написал Синегубов в Telegram.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что по уточненной информации пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки.

"Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информации о погибших и пострадавших не поступало", - рассказал Терехов.

Ранее мэр города Терехов писал, что российские войска ударили по одному из корпусов высшего учебного заведения.