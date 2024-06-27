У Харкові уточнили про атаку рф: є пошкодження приватного будинку та гуртожитку
Київ • УНН
Приватний будинок та університетський гуртожиток були пошкоджені в результаті російської атаки на Київський район Харкова.
За попередньої інформацією, у Харкові зафіксований ворожий удар у Київському районі, пошкоджений приватний будинок та гуртожиток одного з вищих навчальних закладів. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.
Попередньо: зафіксований ворожий удар у Київському районі Харкова. Є інформація про пошкодження приватного будинку. Обстеження місць влучань триває
Мер міста Ігор Терехов уточнив, що за уточненою інформацією постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови.
"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - розповів Терехов.
Раніше мер міста Терехов писав, що російські війська вдарили по одному з корпусів вищого навчального закладу.