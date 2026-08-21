Атака рф дронами на Сумы: уже 6 пострадавших, среди них ребенок

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Число пострадавших в результате атаки рф дронами на Сумы увеличилось до 6, сообщил в пятницу глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, пишет УНН.

16-летняя девушка, четыре женщины — 50, 66, 36 и 39 лет — и 35-летний мужчина получили ранения в результате ночной массированной вражеской атаки БПЛА на Сумы. Все получают квалифицированную медицинскую помощь написал Кривошеенко.

По его словам, в 4 локациях города повреждения получили 9 жилых домов: окна и балконные рамы; магазин, инфраструктура АЗС, дорожное покрытие и автомобили.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, все пострадавшие — жители двухэтажного дома, который прицельно атаковал российский ударный БПЛА.

Атака дронов на Сумы: ранены два человека, вспыхнули пожары

Дополнение

По данным ГУНП в области, на Сумщине за прошедшие сутки восемь человек пострадали в результате вражеских атак, среди них ребенок. Полиция подтвердила, что в Сумской громаде — 6 пострадавших. В течение прошедших суток российские войска совершили 23 обстрела 18 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.