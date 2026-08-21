Атака рф дронами на Суми: уже 6 постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки російських дронів на Суми поранені шестеро людей, зокрема 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки, магазин, АЗС і авто.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф дронами на Суми збільшилася до 6, повідомив у п'ятницю голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, пише УНН.
16-річна дівчина, чотири жінки, 50, 66, 36, 39 років та 35-річний чоловік отримали поранення внаслідок нічної масованої ворожої атаки БпЛА на Суми. Усі отримують кваліфіковану медичну допомогу
На 4 локаціях міста, з його слів, пошкоджень зазнали 9 житлових будинків: вікна та балконні рами; магазин, інфраструктура АЗС, дорожнє покриття та автівки.
Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, усі постраждалі – жителі двоповерхового будинку, який прицільно атакував російський ударний БпЛА.
Атака дронів на Суми: поранено двох людей, спалахнули пожежі21.08.26, 02:46 • 3510 переглядiв
Доповнення
За даними ГУНП в області, на Сумщині за минулу добу вісім людей постраждали внаслідок ворожих атак, серед них дитина. Поліція підтвердила, що у Сумській громаді - 6 постраждалих. Упродовж минулої доби російські війська здійснили 23 обстріли 18 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.