Атака РФ дронами на Одесчину унесла жизнь женщины, задет газопровод и склады
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Одесскую область, попав в жилой дом, что привело к гибели женщины. Повреждены складские помещения и магистральный газопровод, возникли пожары.
Одесская область снова подверглась атаке РФ дронами, известно об одном погибшем, возникли пожары, есть разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе разгерметизация магистрального газопровода, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Враг в очередной раз атаковал Одесчину ударными беспилотниками. Под ударами снова оказалась гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшая
По его словам, "в одном из населенных пунктов вражеский БпЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом. К сожалению, погибла женщина".
В другом населенном пункте, отметил он, в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Обошлось без пострадавших.
В результате атаки, по данным главы ОВА, также повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар.
Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил также об очередной атаке РФ на Одессу. "Враг продолжает терроризировать Одессу. Утро в городе началось с очередной атаки. К счастью, на этот раз обошлось без последствий и пострадавших", - написал он в соцсетях.
По данным ГСЧС, в результате российской атаки на Одесчине в частности "загорелась сухая трава, в другом населенном пункте возник масштабный пожар на складе для хранения табака, еще в одном районе - загорелась крыша двухэтажного жилого дома". "Все пожары ликвидированы", - сообщили в ГСЧС.
В ГСЧС подтвердили, что в результате попадания произошла разгерметизация магистральной газовой трубы.
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