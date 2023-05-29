Атака на Киев продолжается, экстренные службы выехали на вызов возле центра столицы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Вражеская атака на Киев продолжается, экстренные службы выехали на вызов возле центра столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" - написал Кличко.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.