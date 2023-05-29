Атака на Київ триває, екстренні служби виїхали на виклик біля центру столиці - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ворожа атака на Київ триває, екстренні служби виїхали на виклик біля центру столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
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"Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - написав Кличко.
Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.
Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах.