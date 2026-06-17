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Атака на автобус с детьми под брянском - Лубинец опроверг причастность Украины

Киев • УНН

 • 2982 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о непричастности Украины к атаке на автобус в брянской области. Он назвал инцидент вероятной провокацией рф и связался с белорусской стороной.

Атака на автобус с детьми под брянском - Лубинец опроверг причастность Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на автобус с детьми в брянской области. Омбудсмен срочно связался с белорусской стороной и получил первичную информацию по этому инциденту. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

В связи с распространением информации об атаке на автобус с детьми в брянской области срочно связался с белорусской стороной и получил первичную информацию по этому инциденту. В ходе общения отдельно подчеркнул: Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию

- написал Лубинец.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским объектам и гражданскому населению. По его словам, на территории рф украинские военные поражают исключительно военные цели.

В отличие от россии, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права. Не исключаю, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, выгодной прежде всего рф

- сказал Лубинец.

Он заявил, что готов присоединиться к прозрачному и беспристрастному установлению всех фактов и обстоятельств этого происшествия.

Напомним

И.о. губернатора брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.

В МИД беларуси заявили, что расценивают атаку как акт терроризма против мирного населения и обвинили в ударе Украину.

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления рф об ударе по автобусу с детьми в брянской области. Там заявили, что Силы обороны не применяли дроны в этом регионе.

Павел Башинский

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