Атака на авиационный завод в воронежской области рф: поражены основные производственные мощности предприятия - ГУР

В результате атаки беспилотников по авиационному заводу №711 в воронежской области рф, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия. Об этом в эфире Радио.Свобода рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот - также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", - сказал Юсов.

Дополнение

Сегодня росСМИ сообщали, что в воронежской области рф ночью 9 апреля два беспилотника атаковали борисоглебский учебный авиационный центр, есть повреждения, пострадавших нет.

Источники УНН подтвердили, что атака беспилотников на завод - это операция Главного управления разведки министерства обороны Украины.