Атака "Кинжалов" на Киев: один из обломков упал на территорию школы

В Киеве во время вражеской ракетной атаки сегодня утром обломки повредили кровлю многоэтажки в Соломенском районе, один из обломков упал на территорию школы. В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, в Шевченковском - обломки упали на открытой территории. Об этом в понедельник сообщили в КГВА, передает УНН.

Детали

По данным КГВА, в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные - преимущественно на открытой территории. Предварительно - без пострадавших.

В Голосеевском районе, как сообщается, обломок повредил крышу автомобиля, остальные упали на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших.

В Шевченковском районе - падение обломков на открытой территории. По состоянию на сейчас - без пострадавших.

Напомним

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.