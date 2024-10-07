Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи
Київ • УНН
Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.
У Києві під час ворожої ракетної атаки сьогодні вранці уламки пошкодили покрівлю багатоповерхівки у Солом’янському районі, один з уламків впав на територію школи. В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, у Шевченківському - уламки впали на відкритій території. Про це у понеділок повідомили в КМВА, передає УНН.
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За даними КМВА, в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта - переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих.
В Голосіївському районі, як повідомляється, уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.
У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.
Нагадаємо
Вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО, попередньо, знищила всі повітряні цілі.