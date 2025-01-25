Атака дронов в Черкасской области привела к отключениям света
Киев • УНН
В результате ночной атаки вражеских беспилотников повреждена критическая инфраструктура Черкасской области. Часть региона, включая областной центр, осталась без электроснабжения.
В Черкасской области в результате террористической атаки обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Об этом сообщает председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
Этой ночью Черкасская область стала объектом вражеской атаки с помощью ударных беспилотников. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр.
На местах работают экстренные службы, ликвидируя последствия атаки и восстанавливая электроснабжение для пострадавших абонентов.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Подробности ожидаются позже.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в Черкассах прогремели взрывы.
Взрыв прогремел вблизи Черкасс25.01.25, 01:22 • 25854 просмотра