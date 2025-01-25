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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов в Черкасской области привела к отключениям света

Киев  •  УНН

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В результате ночной атаки вражеских беспилотников повреждена критическая инфраструктура Черкасской области. Часть региона, включая областной центр, осталась без электроснабжения.

В Черкасской области в результате террористической атаки обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Об этом сообщает председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

Этой ночью Черкасская область стала объектом вражеской атаки с помощью ударных беспилотников. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр. 

На местах работают экстренные службы, ликвидируя последствия атаки и восстанавливая электроснабжение для пострадавших абонентов.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Подробности ожидаются позже.

Напомним,

Ранее было проинформировано, что в Черкассах прогремели взрывы.

Взрыв прогремел вблизи Черкасс25.01.25, 01:22 • 25854 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
cherkasyЧеркассы

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