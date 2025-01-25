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Атака дронів на Черкащині призвела до відключень світла

Київ • УНН

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Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників пошкоджено критичну інфраструктуру Черкаської області. Частина регіону, включаючи обласний центр, залишилась без електропостачання.

На Черкащині внаслідок терористичної атаки знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

Деталі

Цієї ночі Черкаська область стала об'єктом ворожої атаки за допомогою ударних безпілотників. Пошкодження зазнала критична інфраструктура, що призвело до перебоїв із електропостачанням у регіоні, включаючи обласний центр. 

На місцях працюють екстрені служби, ліквідовуючи наслідки атаки та відновлюючи електропостачання для постраждалих абонентів.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Подробиці очікуються згодом.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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