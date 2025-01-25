Атака дронів на Черкащині призвела до відключень світла

На Черкащині внаслідок терористичної атаки знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.

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Цієї ночі Черкаська область стала об'єктом ворожої атаки за допомогою ударних безпілотників. Пошкодження зазнала критична інфраструктура, що призвело до перебоїв із електропостачанням у регіоні, включаючи обласний центр.

На місцях працюють екстрені служби, ліквідовуючи наслідки атаки та відновлюючи електропостачання для постраждалих абонентів.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Подробиці очікуються згодом.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що в Черкасах прогриміли вибухи.

Вибух пролунав поблизу Черкас