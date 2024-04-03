Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"
Киев • УНН
После атаки беспилотника на российский завод в Татарстане, который производит дроны-камикадзе "Шахеды" в ООН призвали прекратить атаки на "гражданскую инфраструктуру".
Комментируя атаку беспилотников на завод по производству "шахедов" в Татарстане, в ООН призвали отказаться от атак на "гражданскую инфраструктуру". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика во время брифинга.
Детали
Так, в ответ на вопрос журналиста об отношении ООН к атаке беспилотников на предприятие в Татарстане, которое работает на ВПК рф, Дюжаррик назвал его "гражданской инфраструктурой".
Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем прекратить их
Дополнение
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал об особенностях "шахедов" российского производства.
Части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии. "Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности. В то же время, к сожалению, традиционно идентифицированы компоненты не российского производства, а именно: США, Канады и Японии
Напомним,
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА в Татарстане, было производство "по сборке "шахедов" и "гераней".
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