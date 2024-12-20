Атака дронов на складское помещение под Киевом: масштабный пожар площадью 15 000 кв. м ликвидировали
Киев • УНН
В Бориспольском районе Киевской области дроны атаковали складское помещение, вызвав пожар площадью 15 000 кв. м. На месте работали 72 спасателя и 24 единицы техники.
В Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате атаки дронов на складское помещение, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, дроны атаковали складское помещение в Бориспольском районе. Масштабы пожара достигли 15 000 кв. м.
К тушению были привлечены 72 спасателя и 24 единицы техники.
Масштабный пожар на Киевщине: спасатели локализовали огонь в складском помещении после атаки БпЛА20 дек. 2024, 04:54 • 16558 просмотров