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Атака дронов на складское помещение под Киевом: масштабный пожар площадью 15 000 кв. м ликвидировали

Атака дронов на складское помещение под Киевом: масштабный пожар площадью 15 000 кв. м ликвидировали

Киев  •  УНН

 • 5931 просмотра

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В Бориспольском районе Киевской области дроны атаковали складское помещение, вызвав пожар площадью 15 000 кв. м. На месте работали 72 спасателя и 24 единицы техники.

В Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате атаки дронов на складское помещение, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали 

По данным ГСЧС, дроны атаковали складское помещение в Бориспольском районе. Масштабы пожара достигли 15 000 кв. м.

К тушению были привлечены 72 спасателя и 24 единицы техники.

Масштабный пожар на Киевщине: спасатели локализовали огонь в складском помещении после атаки БпЛА20 дек. 2024, 04:54 • 16558 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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