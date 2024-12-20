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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Масштабный пожар на Киевщине: спасатели локализовали огонь в складском помещении после атаки БпЛА

Масштабный пожар на Киевщине: спасатели локализовали огонь в складском помещении после атаки БпЛА

Киев  •  УНН

 • 233 просмотра

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В Бориспольском районе в результате атаки беспилотников загорелось складское помещение площадью 15 000 м². Пожар локализован силами 72 спасателей и 24 единиц техники, пострадавших нет.

В Киевской области спасатели локализовали пожар, который возник в результате очередной вражеской атаки беспилотников. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло ночью в 00:50 на территории Бориспольского района, где загорелось складское помещение площадью 15 000 м².

На месте происшествия работают 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники. К тушению привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, а также пожарный поезд Юго-Западной железной дороги. Для подвоза воды активно привлекаются автомобили от местных органов власти.

По состоянию на 04:05 пожар удалось локализовать. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

ПВО Киева отразила ночную атаку дронов: что известно о последствиях20 дек. 2024, 03:55 • 3614 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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