Масштабный пожар на Киевщине: спасатели локализовали огонь в складском помещении после атаки БпЛА
Киев • УНН
В Бориспольском районе в результате атаки беспилотников загорелось складское помещение площадью 15 000 м². Пожар локализован силами 72 спасателей и 24 единиц техники, пострадавших нет.
В Киевской области спасатели локализовали пожар, который возник в результате очередной вражеской атаки беспилотников. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Происшествие произошло ночью в 00:50 на территории Бориспольского района, где загорелось складское помещение площадью 15 000 м².
На месте происшествия работают 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники. К тушению привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, а также пожарный поезд Юго-Западной железной дороги. Для подвоза воды активно привлекаются автомобили от местных органов власти.
По состоянию на 04:05 пожар удалось локализовать. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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