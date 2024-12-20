ПВО Киева отразила ночную атаку дронов: что известно о последствиях
Киев • УНН
Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские дроны, которые атаковали Киев в течение ночи. Обломки одного из беспилотников упали в Деснянском районе, предварительно без критических разрушений и пострадавших.
В столице во время воздушной атаки ПВО уничтожила все ударные дроны противника, которые угрожали Киеву. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Вражеская армия снова атаковала столицу Украины, используя беспилотники. На Киев дроны заходили несколькими волнами, а воздушная тревога в городе объявлялась дважды за ночь.
Силы ПВО успешно обнаружили и обезвредили все вражеские дроны на подступах к городу и на его территории. Точное количество и тип сбитых беспилотников Воздушные Силы обнародуют позже.
Известно, что обломки одного из дронов упали в Деснянском районе Киева, на территории нежилой застройки. Предварительно, критических разрушений, пожаров или пострадавших не зафиксировано.
Киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Данные об атаке еще уточняются.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытие19 дек. 2024, 22:37 • 10315 просмотров