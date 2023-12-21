Атака БПЛА на Киев: количество пострадавших увеличилось до двух
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника на Киев два человека получили ранения; убытки включают пожар в многоэтажке и выбитые окна, сейчас идет оценка жертв и подготовка документов для правоохранительных органов.
Количество пострадавших гражданских из-за таких российских дронов на столицу увеличилось до двух. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе медики оказали помощь на месте. До этого, напомню, одного мужчину госпитализировали.
Детали
Также городской голова столицы написал, что в Дарницком районе на месте падения обломков вражеского дрона вспыхнул недострой. Пострадавших там нет. На месте работают пожарно-спасательные -спасательные службы.
Дополнение
По уточнению от ГСЧС в Соломенском районе, где в результате падения обломков бомбы загорелась многоэтажка, больше всего пострадали квартиры на 26-м этаже. Кроме того, известно, что в доме выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад. Пожар уже потушили. Информация о пострадавших еще уточняется.
В Голосеевском районе по данным КГВА было попадание осколка в многоэтажку. Пострадавших нет.
Последствия российской атаки на столицу документируют и правоохранители. Полиция Киева призывает людей не выкладывать фото и видео работы ПВО и мест попаданий.
Напомним,
Ранее в КГГА сообщили, что обломки сбитых российских бпла упали в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах столицы. В последнем из-за падения загорелась многоэтажка.
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