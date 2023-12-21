Атака БПЛА на Киев: количество пострадавших увеличилось до двух

Количество пострадавших гражданских из-за таких российских дронов на столицу увеличилось до двух. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Еще одному пострадавшему жителю дома в Соломенском районе медики оказали помощь на месте. До этого, напомню, одного мужчину госпитализировали. - написал Виталий Кличко.

Детали

Также городской голова столицы написал, что в Дарницком районе на месте падения обломков вражеского дрона вспыхнул недострой. Пострадавших там нет. На месте работают пожарно-спасательные -спасательные службы.

Дополнение

По уточнению от ГСЧС в Соломенском районе, где в результате падения обломков бомбы загорелась многоэтажка, больше всего пострадали квартиры на 26-м этаже. Кроме того, известно, что в доме выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад. Пожар уже потушили. Информация о пострадавших еще уточняется.

В Голосеевском районе по данным КГВА было попадание осколка в многоэтажку. Пострадавших нет.

Последствия российской атаки на столицу документируют и правоохранители. Полиция Киева призывает людей не выкладывать фото и видео работы ПВО и мест попаданий.

Напомним,

Ранее в КГГА сообщили, что обломки сбитых российских бпла упали в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах столицы. В последнем из-за падения загорелась многоэтажка.