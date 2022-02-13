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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Астрологические показатели на сегодняшний день указывают скорее на мирное разрешение конфликта, чем на дальнейшее обострение ситуации. Такое мнение в комментарии УНН высказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Цитата

“По астрологическим показателям активных военных действий не может быть. Ждем верных решений от властей, именно об том говорит небо”, — считает астролог.

Ксения Базиленко сравнила положение планет в последующие несколько недель с тем, что наблюдалось в начале вооруженного конфликта в 2014 году.

“Для проявления активной военной ситуации необходимы напряженные аспекты Марса, Плутона, Урана. В ситуации 2014 года 6 апреля Солнце было в соединении с Ураном в знаке Овна (это решительность и внезапность) в жесткой оппозиции к Марсу в Весах, что обозначает стремление к власти и навязывание своей воли любым путем”, — рассказала астролог.

Она также рассказала, что тогдашнее положение Луны, Юпитера и Плутона прямо указывали военный конфликт и проявление агрессии.

“На сегодняшний день нет серьезных негативных аспектов во вышеуказанным планетам. Есть оппозиции Солнца и Луны, которая определяет момент полнолуния каждый месяц и говорит о нашем чрезмерно чувствительном эмоциональном состоянии”, — считает астролог.

Она отметила, что расположение планет также говорит о массовой иллюзии. Кроме того, планеты указывают на спокойствие.

“Марс в соединении с Венерой (любовные вопросы) в спокойном знаке Козерога указывает, что все решается спокойно и бесконфликтно”, — отметила Базиленко.

Ранее

Ксения Базиленко ранее предвидела арест имущества Петра Порошенко. 

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