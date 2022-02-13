Астролог прокоментувала загострення ситуації довкола України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Астрологічні показники на сьогоднішній день вказують швидше на мирне вирішення конфлікту, ніж на подальше загострення ситуації. Таку думку в коментарі УНН висловила професійний астролог Ксенія Базиленко.
Цитата
“За астрологічними показниками активних військових дій не може бути. Чекаємо вірних рішень від влади, саме про це говорить небо", - вважає астролог.
Ксенія Базиленко порівняла положення планет в наступні кілька тижнів з тим, що спостерігалося на початку збройного конфлікту в 2014 році.
"Для прояву активної військової ситуації необхідні напружені аспекти Марса, Плутона, Урану. У ситуації 2014 року 6 квітня Сонце було в з'єднанні з Ураном в знаку Овна (це рішучість і раптовість) в жорсткій опозиції до Марса в Терезах, що позначає прагнення до влади і нав'язування своєї волі будь-яким шляхом", - розповіла астролог.
Вона також розповіла, що тодішнє положення Місяця, Юпітера і Плутона прямо вказували військовий конфлікт і прояв агресії.
"На сьогоднішній день немає серйозних негативних аспектів у вищевказаних планет. Є опозиції Сонця і Місяця, яка визначає момент Повні щомісяця і говорить про наш надмірно чутливий емоційний стан", — вважає астролог.
Вона зазначила, що розташування планет також говорить про масову ілюзію. Крім того, планети вказують на спокій.
"Марс в з'єднанні з Венерою (любовні питання) в спокійному знаку Козерога вказує, що все вирішується спокійно і безконфліктно", — зазначила Базиленко.
Раніше
Ксенія Базиленко ранішепередбачалаарешт майна Петра Порошенка.