Астролог прокоментувала загострення ситуації довкола України

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 32855 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 57591 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 72290 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 100720 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 109727 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 102877 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125371 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165958 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178063 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215156 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
90 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 89229 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 161976 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 220789 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 48839 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 24717 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 220900 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162049 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 282541 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 402865 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 655858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 24739 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95235 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133092 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158163 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178739 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Астролог прокоментувала загострення ситуації довкола України

Астролог прокоментувала загострення ситуації довкола України

Київ • УНН

 • 99855 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Астрологічні показники на сьогоднішній день вказують швидше на мирне вирішення конфлікту, ніж на подальше загострення ситуації. Таку думку в коментарі УНН висловила професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цитата

“За астрологічними показниками активних військових дій не може бути. Чекаємо вірних рішень від влади, саме про це говорить небо", - вважає астролог.

Ксенія Базиленко порівняла положення планет в наступні кілька тижнів з тим, що спостерігалося на початку збройного конфлікту в 2014 році.

"Для прояву активної військової ситуації необхідні напружені аспекти Марса, Плутона, Урану. У ситуації 2014 року 6 квітня Сонце було в з'єднанні з Ураном в знаку Овна (це рішучість і раптовість) в жорсткій опозиції до Марса в Терезах, що позначає прагнення до влади і нав'язування своєї волі будь-яким шляхом", - розповіла астролог.

Вона також розповіла, що тодішнє положення Місяця, Юпітера і Плутона прямо вказували військовий конфлікт і прояв агресії.

"На сьогоднішній день немає серйозних негативних аспектів у вищевказаних планет. Є опозиції Сонця і Місяця, яка визначає момент Повні щомісяця і говорить про наш надмірно чутливий емоційний стан", — вважає астролог.

Вона зазначила, що розташування планет також говорить про масову ілюзію. Крім того, планети вказують на спокій.

"Марс в з'єднанні з Венерою (любовні питання) в спокійному знаку Козерога вказує, що все вирішується спокійно і безконфліктно", — зазначила Базиленко.

Раніше

Ксенія Базиленко ранішепередбачалаарешт майна Петра Порошенка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,870.33