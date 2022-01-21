Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Вопрос Украины будет стоять на международной повестке дня, а в середине февраля давление на наше государство усилится. УНН поинтересовался у профессионального астролога Ксении Базиленко, ждать ли нам усиления агрессии со стороны России.
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“Украинский вопрос в последующие два месяца будет очень актуальным на международной арене. Российская Федерация будет любым способом препятствовать сотрудничеству Украины с НАТО, угрожая нам военным конфликтом. В конце января - начале февраля угроза российского вторжения будет обсуждаться на международном уровне многими странами, но этот вопрос будет оставаться нерешенным. В середине февраля давление на Украину усилится”, — считает астролог.
Базиленко не предвидит полномасштабной военной агрессии в ближайшие месяцы.
“В течение двух месяцев полномасштабной военной агрессии или вторжения в отношении Украины не будет. Но информационная война будет продолжаться”, — считает астролог.
Дополнение
Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, и западные державы опасаются, что Москва планирует новое нападение на страну, в которую она вторглась в 2014 году. Россия это отрицает.
На прошлой неделе в Офисе Президента Украины сообщили, что Глава государства Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.
В США, в свою очередь, заявили, что рассматривают 18 сценариев на случай вторжения России в Украину.
Позже президент США Джо Байден добавил, что любое проникновение в Украину будет считаться вторжением и будет иметь следствием экономические санкции.