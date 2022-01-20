Байден: будь-яке проникнення Росії в Україну вважатиметься вторгненням
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у четвер, що він ясно дав зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що будь-який рух Росії в Україну вважатиметься вторгненням. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Байден спробував прояснити політику США щодо можливого російського вторгнення в Україну після того, як прозвучали його зауваження про те, як Америка може відреагувати на "незначне вторгнення".
Цитата
"Я був абсолютно зрозумілий із президентом Путіним, у нього немає непорозуміння. Якщо такі є, то будь-які російські підрозділи, перетинаючи український кордон - це вторгнення", - заявив Байден журналістам у Білому домі.
Деталі
Байден сказав, що таке вторгнення буде зустрінуте "суворою та скоординованою відповіддю, економічною відповіддю, яка докладно обговорювалася з нашими союзниками і дуже чітко викладена президенту Путіну".
Він додав: "Але немає сумнівів, нехай не буде жодних сумнівів, що якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить високу ціну".
На пресконференції в середу Байден зазначив, що Росія може понести меншу відповідальність за "незначне вторгнення", ніж за повномасштабне, і припустив, що між союзниками по НАТО існують розбіжності, попередивши при цьому, що вторгнення спричинить суворі покарання для Путіна.
Доповнення
Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною і західні держави побоюються, що Москва планує новий напад на країну, в яку вона вторглася у 2014 році. Росія це заперечує.
Байден раніше заявив, що Вашингтон розглядає різні сценарії.
"Росія має довгу історію використання заходів, відмінних від відкритих військових дій, для здійснення агресії: воєнізована тактика, так звані напади у сірій зоні та дії російських солдатів, не одягнених у російську форму".
Байден зауважив про інші потенційні таємні дії Москви, включаючи кібератаки, а також те, що він назвав розгортанням "маленьких зелених чоловічків у формі".
"Ми повинні бути готові реагувати і на них рішучим і згуртованим чином, використовуючи весь спектр інструментів, що є в нашому розпорядженні", - додав Байден.