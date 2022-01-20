Байден: любое проникновение России в Украину будет считаться вторжением
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что он ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, что любое движение России в Украину будет считаться вторжением. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Байден попытался прояснить политику США в отношении возможного российского вторжения в Украину после того, как прозвучали его замечания о том, как Америка может отреагировать на "незначительное вторжение".
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"Я был абсолютно понятен с президентом Путиным, у него нет недоразумение. Если такие есть, то любые российские подразделения, пересекая украинскую границу - это вторжение", - заявил Байден журналистам в Белом доме.
Детали
Байден сказал, что такое вторжение будет встречено "суровым и скоординированным ответом, экономическим ответом, который подробно обсуждался с нашими союзниками и очень четко изложен президенту Путину".
Он добавил: "Но нет сомнений, пусть не будет никаких сомнений, что если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену".
На пресс-конференции в среду Байден отметил, что Россия может понести меньшую ответственность за "незначительное вторжение", чем за полномасштабное, и предположил, что между союзниками по НАТО существуют разногласия, предупредив при этом, что вторжение повлечет за собой суровые наказания для Путина.
Дополнение
Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной и западные державы опасаются, что Москва планирует новое нападение на страну, в которую она вторглась в 2014 году. Россия это отрицает.
Байден ранее заявил, что Вашингтон рассматривает различные сценарии.
"Россия имеет долгую историю использования мер, отличных от открытых военных действий, для осуществления агрессии: военизированная тактика, так называемые нападения в серой зоне и действия русских солдат, не одетых в русскую форму".
Байден заметил о других потенциальных тайных действиях Москвы, включая кибератаки, а также то, что он назвал развертыванием "маленьких зеленых человечков в форме".
"Мы должны быть готовы реагировать и на них решительным и сплоченным образом, используя весь спектр инструментов, имеющихся в нашем распоряжении", - добавил Байден.