Астролог про загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну: у середині лютого тиск посилиться
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Питання України стоятиме на міжнародному порядку денному, а в середині лютого тиск на нашу державу посилиться. УНН поцікавився у професійного астролога Ксенії Базиленко, чи чекати нам посилення агресії з боку Росії.
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“Українське питання наступних два місяця буде дуже актуальним на міжнародній арені. Російська Федерація буде будь-яким способом перешкоджати співробітництву України з НАТО, погрожуючи нам військовим конфліктом. У кінці січня - на початку лютого загроза російського вторгнення буде обговорюватися на міжнародному рівні багатьма країнами, але це питання буде залишатися не вирішеним. У середині лютого тиск на Україну посилиться”, — вважає астролог.
Базиленко не передбачає повномасштабної військової агресії у найближчі місяці.
“Протягом двох місяців повномасштабної військової агресії або вторгнення відносно України не буде. Але інформаційна війна буде продовжуватися”, — вважає астролог.
Доповнення
Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, і західні держави побоюються, що Москва планує новий напад на країну, у яку вона вторглася у 2014 році. Росія це заперечує.
Минулого тижня в Офісі Президента України повідомили, що Глава держави Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.
У США, своєю чергою, заявили, що розглядають 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну.
Пізніше президент США Джо Байден додав, що будь-яке проникнення в Україну вважатиметься вторгненням і матиме наслідком економічні санкції.