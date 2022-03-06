Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из состава Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг также не осталась в стороне от военной агрессии России на территории Украины - организация исключила из своего состава российские чемпионаты, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.
Детали
Решение об исключении касается РПЛ (Российскую Премьер-лигу) и ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по силе чемпионат РФ). Первая была полноценным членом организации, вторая - ассоциированным членом.
Стоит отметить, что любые футболисты, которые выступали в российских чемпионатах смогут односторонне расторгнуть контракты и переходить в другие команды, не выполняя своих обязательств перед клубами из РФ.
Также Ассоциация выступила со словами солидарности со всеми пострадавшими людьми в Украине. Европейские лиги также выразили надежду на нормализацию ситуации в стране.
Справка
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг со штаб-квартирой в Ньоне была основана в 2005 году и объединяет 30 профессиональных футбольных лиг.
Что предшествовало этому
Международная ассоциация бокса приняла решение отстранить представителей РФ и Беларуси от турниров.