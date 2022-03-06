Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из состава Россию

Детали

Решение об исключении касается РПЛ (Российскую Премьер-лигу) и ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по силе чемпионат РФ). Первая была полноценным членом организации, вторая - ассоциированным членом.

Стоит отметить, что любые футболисты, которые выступали в российских чемпионатах смогут односторонне расторгнуть контракты и переходить в другие команды, не выполняя своих обязательств перед клубами из РФ.

Также Ассоциация выступила со словами солидарности со всеми пострадавшими людьми в Украине. Европейские лиги также выразили надежду на нормализацию ситуации в стране.

Справка

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг со штаб-квартирой в Ньоне была основана в 2005 году и объединяет 30 профессиональных футбольных лиг.

Что предшествовало этому

Международная ассоциация бокса приняла решение отстранить представителей РФ и Беларуси от турниров.



