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Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила зі складу Росію

Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила зі складу Росію

Київ • УНН

 • 129776 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Асоціація європейських професійних футбольних ліг також не залишилася осторонь військової агресії Росії на території України – організація виключила зі свого складу російські чемпіонати, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації європейських професійних футбольних ліг.

Деталі

Рішення про виключення стосується РПЛ (Російську Прем'єр-лігу) та ФНЛ (Футбольна національна ліга, другий за силою чемпіонат РФ). Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.

Варто зазначити, що будь-які футболісти, які виступали в російських чемпіонатах зможуть односторонньо розірвати контракти та переходити в інші команди, не виконуючи своїх зобов'язань перед клубами з РФ.

Також Асоціація виступила із словами солідарності із усіма постраждалими людьми в Україні. Європейські ліги також висловили сподівання на нормалізацію ситуації в країні.

Довідка

Асоціація європейських професійних футбольних ліг зі штаб-квартирою у Ньоні була заснована у 2005 році та об'єднує 30 професійних футбольних ліг.

Що передувало цьому

Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити представників РФ та Білорусі від турнірів.

Українські Національні Новини

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