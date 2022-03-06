Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила зі складу Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Асоціація європейських професійних футбольних ліг також не залишилася осторонь військової агресії Росії на території України – організація виключила зі свого складу російські чемпіонати, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації європейських професійних футбольних ліг.
Деталі
Рішення про виключення стосується РПЛ (Російську Прем'єр-лігу) та ФНЛ (Футбольна національна ліга, другий за силою чемпіонат РФ). Перша була повноцінним членом організації, друга – асоційованим членом.
Варто зазначити, що будь-які футболісти, які виступали в російських чемпіонатах зможуть односторонньо розірвати контракти та переходити в інші команди, не виконуючи своїх зобов'язань перед клубами з РФ.
Також Асоціація виступила із словами солідарності із усіма постраждалими людьми в Україні. Європейські ліги також висловили сподівання на нормалізацію ситуації в країні.
Довідка
Асоціація європейських професійних футбольних ліг зі штаб-квартирою у Ньоні була заснована у 2005 році та об'єднує 30 професійних футбольних ліг.
Що передувало цьому
Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити представників РФ та Білорусі від турнірів.