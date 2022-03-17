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Асад пообещал россии 40 тыс. боевиков для участия в войне против Украины - разведка

Киев • УНН

 • 92309 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сирийский президент Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Цитата

“По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в россию и беларусь вооружения, военную технику и другие ресурсы для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Путинская россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор).

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