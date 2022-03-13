Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Путінська Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Про це повідомляє Головное управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська області.
"Протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії", - повідомляє ГУР.
Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.
Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.
"Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 доларів США", - зазначила розвідка.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після втрат, які російські війська зазнали внаслідок боїв із ЗСУ, окупантам не залишається нічого іншого, як збирати по всій Росії резервістів або завозити "головорізів із Сирії".