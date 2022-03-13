Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Путинская Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор). Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
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После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмеймим" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский" Московской области.
"В течение последних дней Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии", - сообщает ГУР.
Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.
Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.
"Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов США", - отметила разведка.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после потерь, которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, как собирать по всей России резервистов или завозить "головорезов из Сирии".