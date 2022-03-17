Асад пообіцяв росії 40 тис. бойовиків для участі у війні проти України - розвідка

Цитата

“За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 000 бойовиків”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Путінська росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).