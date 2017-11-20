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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15148 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29421 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36539 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35873 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100252 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88225 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97629 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124667 просмотра

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Артобстрел Попасной квалифицировали как теракт

Артобстрел Попасной квалифицировали как теракт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Артиллерийский обстрел Попасной, во время которого пострадала девочка, квалифицировали как теракт. Об этом сообщает прокуратура Луганской области, передает УНН.

В пятницу 17 ноября днем ​​к правоохранителям поступило сообщение, что со стороны временно неподконтрольной территории Луганской области совершено артиллерийский обстрел города Попасная.

Вследствие обстрелов были повреждены линии электропередачи в городе, два жилых дома и частные хозяйственные постройки, девочка получила телесные повреждения. Кроме того, повреждено административное здание Попаснянского отдела полиции.

Устанавливаются все обстоятельства обстрела.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.258 УК Украины (террористический акт).

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

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