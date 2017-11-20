Артобстрел Попасной квалифицировали как теракт

В пятницу 17 ноября днем ​​к правоохранителям поступило сообщение, что со стороны временно неподконтрольной территории Луганской области совершено артиллерийский обстрел города Попасная.

Вследствие обстрелов были повреждены линии электропередачи в городе, два жилых дома и частные хозяйственные постройки, девочка получила телесные повреждения. Кроме того, повреждено административное здание Попаснянского отдела полиции.

Устанавливаются все обстоятельства обстрела.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.258 УК Украины (террористический акт).

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.