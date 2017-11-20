Артобстрел Попасной квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Артиллерийский обстрел Попасной, во время которого пострадала девочка, квалифицировали как теракт. Об этом сообщает прокуратура Луганской области, передает УНН.
В пятницу 17 ноября днем к правоохранителям поступило сообщение, что со стороны временно неподконтрольной территории Луганской области совершено артиллерийский обстрел города Попасная.
Вследствие обстрелов были повреждены линии электропередачи в городе, два жилых дома и частные хозяйственные постройки, девочка получила телесные повреждения. Кроме того, повреждено административное здание Попаснянского отдела полиции.
Устанавливаются все обстоятельства обстрела.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.258 УК Украины (террористический акт).
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.