Артобстріл Попасної кваліфікували як теракт

У п'ятницю 17 листопада вдень до правоохоронців надійшло повідомлення, що зі сторони тимчасово непідконтрольної території Луганської області здійснено артилерійський обстріл міста Попасна.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено лінію електропередачі у місті, два житлові будинки та приватні господарчі споруди, дівчинка отримала тілесні ушкодження. Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю Попаснянського відділу поліції.

Наразі встановлюються всі обставини обстрілу.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.258 КК України (терористичний акт).

Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики здійснили 26 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.