"Арсенал" и "Челси" сыграли в результативную ничью в матче АПЛ

На старте игры Мората не реализовал выход один на один с голкипером Петером Чехом. Впоследствии испанский легионер “синих” потерял еще одну возможность. Зато позже фортуна была на стороне “Челси” — удар Алексиса Санчеса с трудом парировал Куртуа после чего мяч “облизал” две стойки ворот.

После перерыва командам удалось забивать мячи. Сначала Джек Уилшир пробил и от стойки мяч влетел в сетку. Через три минуты на Эден Азар были нарушены правила в штрафной. Сам бельгиец и сравнял счет.

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На 84 минуте гости вышли вперед благодаря голу Алонсо после реализованного прострела от Дзаппакосты. Спасителем “канониров” стал Беллерин, который на 2-й компенсированной минуте отправил “кожаного” к цели — 2:2.

Добавим, что в турнирной таблице “Челси” с 46 очками находится на третьей строчке, а “канониры” проигрывают “синим” 7 пунктов — 6 ступень.

Напомним, в 22-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” дома сумел победить “Уотфорд” с разницей в два мяча, укрепив свое лидерство в АПЛ.