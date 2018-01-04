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"Арсенал" та "Челсі" зіграли в результативну нічию у матчі АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У центральному і одночасно крайньому поєдинку 22-го туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося лондонське дербі — “Арсенал” на “Емірейтс” приймав лондонське “Челсі”, передає кореспондент УНН.

"Арсенал" та "Челсі" зіграли в результативну нічию у матчі АПЛ

На старті гри Альваро Морато не реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером Петером Чехом. Згодом іспанський легіонер “синіх” втратив ще одну нагоду. Натомість пізніше фортуна була на боці “Челсі” — удар Алексіса Санчеса з труднощами парирував Куртуа після чого м’яч “облизав” дві стійки воріт.

По перерві командам вдалося забивати м’ячі. Спочатку Джек Вілшер пробив і від стійки м’яч влетів у сітку. Через три хвилини на Едені Азарі були порушені правила у карному майданчику. Сам бельгієць і зрівняв рахунок.

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На 84 хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Алонсо після реалізованого прострілу від Дзаппакости. Рятівником “канонірів” став Беллерін, який на 2-й компенсованій хвилині відправив “шкіряного” до цілі — 2:2.

Додамо, що в турнірній таблиці “Челсі” з 46 очками знаходиться на третьому рядку, натомість “каноніри” програють “синім” 7 пунктів — 6 сходинка.

Нагадаємо, у 22-му турі Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” вдома зумів перемогти “Вотфорд” з різницею в два м’ячі, зміцнивши своє лідерство в АПЛ.

 

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