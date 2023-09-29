Армейцы рф атаковали Днепропетровщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены четыре дома
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Армейцы рф атаковали Никопольский район, что в Днепропетровской области, с тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Обстрелами повреждены четыре дома. О последствиях атак сообщили в Днепропетровской ОВА, пишет УНН.
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“Никопольщина. Районный центр и Марганецкая громада. Сегодня эти территории снова атаковала российская армия. Враг попал двумя дронами-камикадзе. Несколько раз бил из тяжелой артиллерии”, — рассказали в ОВА о последовательности российских атак.
Детали
Из-за вражеских обстрелов загорелись по меньшей мере четыре частных дома. Спасатели оперативно огонь потушили, однако помещения гражданских повреждены.
Кроме того, из-за атак в районе повреждено коммунальное предприятие, линия электропередач и газопровод. Горела и сухая трава. Спасатели этот пожар также потушили.
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По данным местных властей люди уцелели.
Напомним
Российские войска ночью атаковали два района Днепропетровской области, на утро — Никополь с помощью БпЛА.