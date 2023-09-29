Армійці рф атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджені чотири будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Армійці рф атакували Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Обстрілами пошкоджені чотири будинки. Про наслідки атак повідомили у Дніпропетровській ОВА, пише УНН.
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“Нікопольщина. Районний центр та Марганецька громада. Сьогодні ці території знову атакувала російська армія. Ворог поцілив двома дронами-камікадзе. Кілька разів гатив з важкої артилерії”, — розповіли в ОВА про послідовність російських атак.
Деталі
Через ворожі обстріли зайнялися щонайменше чотири приватні будинки. Рятувальники оперативно вогонь вгамували, однак помешкання цивільних пошкоджені.
Крім того, через атаки в районі побите комунальне підприємство, лінія електропередач та газопровід. Палала й суха трава. Надзвичайники цю пожежу також загасили.
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За даними місцевої влади люди вціліли.
Нагадаємо
Російські війська вночі атакували два райони Дніпропетровської області, на ранок — Нікополь за допомогою БпЛА.