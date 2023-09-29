Ворог під ранок атакував Нікополь, уночі бив по двох районах Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські війська вночі атакували два райони Дніпропетровської області, на ранок - Нікополь за допомогою БпЛА, повідомили у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише УНН.
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"Вночі ворог бив по двох районах нашої області", - написав Лисак у Telegram і перечислив:
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- У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда.
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- На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.
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"На ранок агресор вже встиг атакували Нікополь за допомогою БпЛА. Наслідки уточнюються. Небезпека триває. Протягом дня дослухайтесь до попереджень про небезпеку", - написав Євтушенко у Telegram.
Нагадаємо
У небі над Дніпропетровською областю 28 вересня знищили ворожий безпілотник.