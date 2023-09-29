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Ворог під ранок атакував Нікополь, уночі бив по двох районах Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 146148 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські війська вночі атакували два райони Дніпропетровської області, на ранок - Нікополь за допомогою БпЛА, повідомили у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише УНН.

Цитата

"Вночі ворог бив по двох районах нашої області", - написав Лисак у Telegram і перечислив:

  • У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда.
  • На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

"На ранок агресор вже встиг атакували Нікополь за допомогою БпЛА. Наслідки уточнюються. Небезпека триває. Протягом дня дослухайтесь до попереджень про небезпеку", - написав Євтушенко у Telegram.

Нагадаємо

У небі над Дніпропетровською областю 28 вересня знищили ворожий безпілотник.

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