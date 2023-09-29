Ворог під ранок атакував Нікополь, уночі бив по двох районах Дніпропетровщини

Цитата

"Вночі ворог бив по двох районах нашої області", - написав Лисак у Telegram і перечислив:



У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині , зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда.

, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда.

На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

"На ранок агресор вже встиг атакували Нікополь за допомогою БпЛА. Наслідки уточнюються. Небезпека триває. Протягом дня дослухайтесь до попереджень про небезпеку", - написав Євтушенко у Telegram.

Нагадаємо

У небі над Дніпропетровською областю 28 вересня знищили ворожий безпілотник.