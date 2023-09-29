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Враг под утро атаковал Никополь, ночью бил по двум районам Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 146148 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские войска ночью атаковали два района Днепропетровской области, на утро - Никополь с помощью БпЛА, сообщили в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, пишет УНН.

Цитата

"Ночью враг бил по двум районам нашей области", - написал Лысак в Telegram и перечислил:

  • В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, загорелся дом. Пламя огнеборцы погасили. Из-за обстрела разрушены частный дом и хозяйственная постройка.
  • На Никопольщине под ударом артиллерии агрессора были Покровская, Мировская громады и сам Никополь. Последствия атак уточняются.

"На утро агрессор уже успел атаковали Никополь с помощью БпЛА. Последствия уточняются. Опасность продолжается. В течение дня прислушивайтесь к предупреждениям об опасности", - написал Евтушенко в Telegram.

Напомним

В небе над Днепропетровской областью 28 сентября уничтожили вражеский беспилотник.

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