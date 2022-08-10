Армия рф утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов

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"Ночь на 10 августа была тихой, но почти в 7 утра россияне начали обстрелы наших громад. По Белопольщине в течение двух утренних часов открывали огонь из разных видов стрелкового оружия, гранатомета и миномета. Шалыгинская громада: почти в 8 утра артобстрел из ствольной артиллерии, 30 прилетов", - говорится в сообщении.

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8 августа оккупанты открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской громадам. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.

9 августа рашисты открыли минометный огонь по Белопольской громаде – 8 прилетов, два человека ранены.